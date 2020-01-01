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Киевлянин устроил стрельбу возле магазина в Черкасской области

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Между мужчинами возник конфликт, в ходе которого один из них вытащил пистолет и сделал несколько выстрелов, ранив другого в ногу.
Место происшествия в Маньковке
Место происшествия в Маньковке
Нацполіція України

В Киеве правоохранители задержали мужчину, который устроил стрельбу из пистолета в районном центре Маньковка. Об этом сообщает управление Нацполиции в Черкасской области в понедельник, 11 мая.

Инцидент произошел накануне ночью возле одного из ночных магазинов Маньковки. На месте происшествия правоохранители выяснили, что между мужчинами возник конфликт, в ходе которого один из них вытащил пистолет и сделал несколько выстрелов, ранив другого в ногу. После этого стрелок сел в автомобиль и скрылся. Пострадавшим оказался житель Манькивки. Его с огнестрельным ранением доставили в больницу.

На поиски злоумышленника ориентировали личный состав полиции Черкасской области. В итоге автомобиль злоумышленника обнаружили сотрудники патрульной полиции Киева. За рулем находился подозреваемый.

Злоумышленник задержан. Предоставлять какие-либо объяснения он отказался. Ему объявили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного статьей о хулиганстве (ч.4 ст.296 УК Украины). Решается вопрос об избрании меры пресечения. Мужчине грозит до семи лет тюрьмы.

Cмотрите фотогалерею: Киевлянин устроил стрельбу возле магазина в Черкасской области

Ранее сообщалось, что в Ивано-Франковске мужчина в магазине устроил конфликт, а затем открыл стрельбу по прохожим.

А в Днепре подросток из окна квартиры стрелял по людям из травматического оружия. Все это парень транслировал в прямом эфире в одной из соцсетей.

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Теги: Киев, фото, стрельба, мужчина, Черкасская область, киевляне, задержание, стрельба из пистолета
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Источник: korrespondent.net

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