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В Черновицкой области растет число заражения COVID-19

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Свободными в области остаются 35% коек в медучреждениях, рассчитанных на инфицированных коронавирусом нового типа.
В Черновицкой области за сутки более 70 новых заражений коронавирусом
В Черновицкой области за сутки более 70 новых заражений коронавирусом

В Черновицкой области в течение последних суток зафиксировано 72 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом, в понедельник, 11 мая, на своей странице в Facebook сообщил глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук.

По его словам, в области за минувшие сутки от коронавируса скончались еще трое буковинцев. В больницы госпитализированы 22 человека.

С учетом роста заболевания, всего на Буковине уже зафиксировано 2396 случаев заболевания коронавирусом.

Ранее в Черновицкой области комиссия по вопросам техногенной безопасности и чрезвычайных ситуаций ввела адаптивный карантин. В частности, комиссия решила продлить действие ограничений на работу субъектов хозяйствования торгового и бытового обслуживания населения, посещение детских и спортивных площадок, оказание стоматологических услуг.

Как известно, Черновицкая область лидирует по количеству инфицированных коронавирусом в Украине. По состоянию на утро 11 мая в регионе заразились более 2300 человек.

Напомним, 11 мая в Украине начался первый этап выхода из карантина, введенного в связи с пандемией коронавируса COVID-19. При этом каждая область может самостоятельно решать, когда и как ослаблять ограничения. Карантин в Украине действует до 22 мая, но правительство может его снова продлить.

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Теги: смерть, инфекция, Буковина, заражение, Черновицкая область, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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