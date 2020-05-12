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Итоги 11 мая: Ослабление карантина и катастрофа в Польше

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Учитывая статистику заболеваемости и смертей от коронавируса в Черновицкой области решили продлить карантин; Польша заявляет, что не справится без украинских рабочих рук. Bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.
В Черновицкой области сложная ситуация с коронавирусом
В Черновицкой области сложная ситуация с коронавирусом
bukoda.gov.ua

В Черновицкой области растет число заражения COVID-19

В Черновицкой области комиссия по вопросам техногенной безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение о введении адаптивного карантина на территории региона. Карантин будет действовать в школах и детских садах, а также продлено действие ограничений в отношении движения пригородных автобусов и городского общественного транспорта. Особый режим выезда и въезда в Черновицкой области остается в силе.

В Польше прогнозируют катастрофу без украинцев

В Польше сейчас потребность в “сотнях тысяч“ сезонных работниках из Украины и если те не приедут, то случится катастрофа, считает глава польской Ассоциации переработчиков фруктов и овощей, владелец одной из крупнейших перерабатывающих компаний в Польше (RealSA) Анджей Гайовничек.

В Украине начали отменять карантинные ограничения

В Украине с 11 мая началось ослабление карантинных ограничений, принятых в связи с пандемией коронавируса. В стране возобновили работу парикмахерские, салоны красоты, заведения общественного питания, учреждения торговли продовольственными и непродовольственными товарами, ряд видов деятельности, предусматривающий прием посетителей в офисных помещениях, а также стоматологии.

В Киеве могут ужесточить карантинные меры

Власти Киева пообещали ужесточить карантин, если динамика заболевания коронавирусом будет расти. Всего за сутки в Киеве выявили 66 новых случаев коронавируса. В больницы столицы госпитализировали 26 пациентов.

В ЕС утвердили политику по Восточному партнерству

Совет Европейского союза утвердил выводы о политике Восточного партнерства после 2020 года, подтвердив ее стратегическое значение. Для Украины это означает политическую поддержку и дальнейшую интеграцию в ЕС.

Евросоюз должен подготовиться ко второй волне коронавируса

Представитель Еврокомиссии по вопросам здравоохранения и пищевой безопасности Стефан де Кеерсмакер призвал европейцев готовиться к возможному началу второй волны распространения коронавируса COVID-19.

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Теги: Черновицкая область, Коронавирус, Польша, Заробитчане, Украина, Карантин, Киев, ЕС, Вторая волна кризиса
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Комментариев (2)
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qwsdcvnm    12.05.2020, 08:54
Оценка:  -1
qwsdcvnm
Или поляки на столько все умные, что собирать фрукты это не их работа... тогда ждите наших баранов.
qwsdcvnm    12.05.2020, 08:53
Оценка:  -1
qwsdcvnm
Пускай Польша даст денег на 300-500$ больше за эту работу , и поляки будут работать.
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