Итоги 11 мая: Ослабление карантина и катастрофа в Польше
В Черновицкой области растет число заражения COVID-19
В Черновицкой области комиссия по вопросам техногенной безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение о введении адаптивного карантина на территории региона. Карантин будет действовать в школах и детских садах, а также продлено действие ограничений в отношении движения пригородных автобусов и городского общественного транспорта. Особый режим выезда и въезда в Черновицкой области остается в силе.
В Польше прогнозируют катастрофу без украинцев
В Польше сейчас потребность в “сотнях тысяч“ сезонных работниках из Украины и если те не приедут, то случится катастрофа, считает глава польской Ассоциации переработчиков фруктов и овощей, владелец одной из крупнейших перерабатывающих компаний в Польше (RealSA) Анджей Гайовничек.
В Украине начали отменять карантинные ограничения
В Украине с 11 мая началось ослабление карантинных ограничений, принятых в связи с пандемией коронавируса. В стране возобновили работу парикмахерские, салоны красоты, заведения общественного питания, учреждения торговли продовольственными и непродовольственными товарами, ряд видов деятельности, предусматривающий прием посетителей в офисных помещениях, а также стоматологии.
В Киеве могут ужесточить карантинные меры
Власти Киева пообещали ужесточить карантин, если динамика заболевания коронавирусом будет расти. Всего за сутки в Киеве выявили 66 новых случаев коронавируса. В больницы столицы госпитализировали 26 пациентов.
В ЕС утвердили политику по Восточному партнерству
Совет Европейского союза утвердил выводы о политике Восточного партнерства после 2020 года, подтвердив ее стратегическое значение. Для Украины это означает политическую поддержку и дальнейшую интеграцию в ЕС.
Евросоюз должен подготовиться ко второй волне коронавируса
Представитель Еврокомиссии по вопросам здравоохранения и пищевой безопасности Стефан де Кеерсмакер призвал европейцев готовиться к возможному началу второй волны распространения коронавируса COVID-19.
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