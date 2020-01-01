На украинском телеканале произошла вспышка COVID-19

Всех сотрудников телеканала отправили на дистанционную работу из-за нескольких случаев заражения.

У нескольких сотрудников Ровненского филиала Суспільного выявили заражение коронавирусом, из-за чего все работники со вторника, 12 мая, переходят на удаленный режим работы. Об этом говорится в обнародованном на сайте телеканала заявлении.

"Основная задача нашей команды сейчас - не расширять круг контактных лиц и сохранить здоровье работников вещателя. Самоизоляция для нас вынужденный ответственный шаг. Несмотря на все введенные в филиале меры, никто не защищен на 100%. Все мы сейчас поддерживаем наших коллег, которые работали качественно и придерживались всех требований. Желаем скорейшего выздоровления!" - сказала менеджер Ровненского филиала Суспільного Людмила Хома.

В помещениях UA: РІВНЕ была проведена дезинфекция, все коллеги, которые контактировали с инфицированными, находятся в самоизоляции. Отмечается, что команда Общественного вещателя Ровненщины продолжит работать дистанционно, чтобы обеспечивать жителей области важной и своевременной информацией.

"Несмотря на чрезвычайную ситуацию и изменение режима работы филиала, аудитория UA: РІВНЕ и в дальнейшем будет получать оперативную информацию на платформах вещателя. Команда будет работать дистанционно. Самое важное - отображать бегущую строку в телеэфире. За всеми событиями региона внимательно следит диджитал-команда филиала, которая всегда держит жителей в курсе дел через страницы соцсетей и сайте UA: РІВНЕ ", - отметил продюсер Ривненского филиала Общественного Михаил Чубай.

Отмечается, что телеканал будет транслировать контент межрегиональной платформы, а местные новости будут передаваться бегущей строкой.

Ранее сообщалось, что в Украине госпитализированы только 15% людей с коронавирусом.

В некоторых регионах, в частности, во Львовской области отложили смягчение карантина.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet