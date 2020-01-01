Новости Донбасса 12 мая: Потерь нет

Сепаратисты шесть раз открывали огонь по позициям украинских военных.

В течение минувших суток, 11 мая, сепаратисты 6 раз нарушили режим “тишины“. Ни один украинский защитник не пострадал. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

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Так, обстрелы велись из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Большинство обстрелов зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток“:

Неподалеку Павлополя и Авдеевки противник открывал огонь по нашим позициям из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Окрестности Красногоровки в вечернее время оккупанты обстреляли из станковых противотанковых гранатометов.

Ночью сепаратисты применили по защитникам Старогнатовка вооружения боевых машин пехоты и автоматический станковый гранатомет.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки “Север“:

Возле Крымского враг открывал огонь из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов.

Рядом с населенным пунктом Южное боевики применяли гранатометы различных систем, вооружения боевых машин пехоты, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Потерь среди наших защитников в результате вражеских обстрелов не было.

По данным разведки, 11 мая украинские военнослужащие уничтожили одного оккупанта и еще двух ранили.

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С начала текущих суток оккупанты открывали огонь по окрестностям Крымского, применив 120 мм миномет, станковые противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Военнослужащие Объединенных сил применили дежурные огневые средства в ответ на нарушение, в результате чего вражеские провокации прекратились. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

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