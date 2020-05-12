В МОЗ рассказали, когда Украина откроет границы

Украина будет ориентироваться на решение Европы.

В принятии решения относительно возобновления работы пунктов государственной границы Украина ориентироваться на эпидемиологическую ситуацию по коронавирусу, а также решения в странах Европы об открытии границ.

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Об этом сообщил главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в интервью РБК-Украина.

По словам Ляшко, Украина следит за заседаниями профильных министерств, которые отвечают за эпидситуацию и за транспортное сообщение в ЕС.

Каждую неделю в ЕС происходит заседание профильных министерств, которые отвечают за эпидситуацию и транспортное сообщение. Они рассматривают возможность открытия авиационного сообщения и обсуждают запуск туристического летнего сезона. Еженедельно они это обсуждают и решение до настоящего времени не принято. Украина внимательно следит за ними, - сказал Ляшко.

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Главный санитарный врач страны отметил, что Украина на несколько недель отстает от Польши. Поэтому именно эту страну мы выбрали в качестве ориентира.

Для ориентира мы больше берем для себя Польшу, ведь мы идем по похожему сценарию. Только она на две недели впереди с эпидситуацией. Уже будем смотреть, как они будут открывать (границы, - ред.). Понимаете, коронавирус - новый вид инфекции, поэтому сложно делать ориентировочные прогнозы. Они достаточно редко подтверждаются, - добавил он.

Напомним, в Польше прогнозируют катастрофу без украинцев. В Польше сейчас потребность в "сотнях тысяч" сезонных работниках из Украины. Без них может пропасть урожай.

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