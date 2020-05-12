Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Украине 16 023 случая коронавируса: обновленные данные МОЗ

Комментариев: 1
За сутки заразилось 375 человек.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
EPA/UPG

По состоянию на 9:00 12 мая в Украине 16023 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 425 летальных, 3373 пациенты выздоровели. За сутки зафиксировано 375 новых случаев.

Читай также: Twitter начал помечать сообщения с фейками о коронавирус

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

В частности, коронавирус обнаружен:

  • Винницкая область - 580 случаев;
  • Волынская область - 496 случаев;
  • Днепропетровская область - 748 случаев;
  • Донецкая область - 100 случаев;
  • Житомирская область - 525 случаев;
  • Закарпатская область - 748 случаев;
  • Запорожская область - 331 случай;
  • Ивано-Франковская область - 1133 случая;
  • Кировоградская область - 425 случаев;
  • м. Киев - 1930 случаев;
  • Киевская область - 1023 случая;
  • Львовская область - 825 случаев;
  • Луганская область - 42 случая;
  • Николаевская область - 225 случаев;
  • Одесская область - 653 случая;
  • Полтавская область - 248 случаев;
  • Ровенская область - 1028 случаев;
  • Сумская область - 157 случаев;
  • Тернопольская область - 1021 случай;
  • Харьковская область - 623 случая;
  • Херсонская область - 162 случая;
  • Хмельницкая область - 182 случая;
  • Черновицкая область - 2396 случаев;
  • Черкасская область - 343 случая;
  • Черниговская область - 79 случаев.

Читай также: Меркель заявила, что ФРГ вступает в "новую фазу пандемии"

Обратите внимание: данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 12 мая 2020 в Центр поступило 497 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 40289 сообщений о подозрении на COVID-19.

Статистика
Статистика
МОЗ

Напомним, на украинском телеканале произошла вспышка COVID-19. Всех сотрудников телеканала отправили на дистанционную работу из-за нескольких случаев заражения.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: коронавирус, вирус, Минздрав
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
В0ЛАНД    12.05.2020, 10:51
Оценка:  -22
В0ЛАНД
Думаете у нас будут исключения?Не будет!Хотя,если не обследовать никого,то и карантин можно хоть завтра снимать...
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь