Шмыгаль: Карантин в Украине продлят и после 22 мая

В правительстве заявили, что страна находится на пике заболеваемости.

Глава Кабмина Денис Шмыгаль анонсировал продление карантина в стране и после 22 мая. В правительстве уверены, что Украины переживает пик заболеваемости коронавирусом. Об этом премьер-министр заявил в эфире программы “Завтрак с 1+1“.

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“Официально карантин до 22 мая, но это не конечная дата. Мы будем продолжать“, - заявил премьер.

По словам Шмыгаля, Кабмин сейчас отрабатывает, когда и как будут введены каждый из 5 этапов выхода из карантина.

Сегодня трудно прогнозировать. Сейчас мы находимся на пике заболеваемости. Мы идем ровно последние семь-восемь дней. У нас не увеличивается количество больных процентно. Мы даже немного падаем по количеству отношение заболевавших к тем, кто уже болеет. У нас еще не было ни одного дня, когда количество тех, кто выздоровел, превысило или была равной количеству заболевших. Это очень важный переломный этап, когда мы будем понимать, что прошли пик, - добавил Шмыгаль.

Напомним, ранее премьер напомнил о первых послаблениях карантина. Ослабление ограничений не означает, что коронавируса больше нет, или он стал менее опасным, подчеркнул Денис Шмыгаль.

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