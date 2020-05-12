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"Я люблю Украину": Поклонская готова стать послом России в Украине

Комментариев: 2
Она также выразила надежду на мир в Украине.
Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская
Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская
facebook.com/PoklonskayaNV

Бывший прокурор Крыма, а ныне депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что готова стать послом от РФ в Киеве. Она также заявила, что любит Украину и надеется на скорейший мир между двумя странами. Об этом она рассказала в интервью Дмитрию Гордону. 

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“Я готова (быть послом РФ в Украине – ред.), потому что я люблю Украину, потому что я ее знаю, потому что она во мне. И я хочу, чтобы в Украине был мир. И я хочу, чтобы между нашими людьми снова был обретен мир“, - заявила Поклонская.

Поклонская о готовности стать послом в Украине - с 2:33:33

Напомним, ранее Поклонская обратилась к Зеленскому. Одиозная экс-прокурор заявила, что дамба, перекрывшая крымский канал, якобы стала причиной затопления украинских сел. 

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Теги: Поклонская, Гордон, Украина, Россия, Посол
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Комментариев (2)
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Lyonya-Space    12.05.2020, 10:38
Оценка:  +1
Lyonya-Space
И мать свою она так любит, что готова её продать!
Woodbrother    12.05.2020, 10:37
Оценка:  +3
Woodbrother
Послом - это хорошо. Вот только надо немного отсидеть за предательство. Лет 15 - в самый раз.
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