"Я люблю Украину": Поклонская готова стать послом России в Украине

Она также выразила надежду на мир в Украине.

Бывший прокурор Крыма, а ныне депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что готова стать послом от РФ в Киеве. Она также заявила, что любит Украину и надеется на скорейший мир между двумя странами. Об этом она рассказала в интервью Дмитрию Гордону.

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“Я готова (быть послом РФ в Украине – ред.), потому что я люблю Украину, потому что я ее знаю, потому что она во мне. И я хочу, чтобы в Украине был мир. И я хочу, чтобы между нашими людьми снова был обретен мир“, - заявила Поклонская.

Поклонская о готовности стать послом в Украине - с 2:33:33

Напомним, ранее Поклонская обратилась к Зеленскому. Одиозная экс-прокурор заявила, что дамба, перекрывшая крымский канал, якобы стала причиной затопления украинских сел.

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