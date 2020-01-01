В ВСУ зафиксировано еще 5 случаев COVID-19

Всего в ВСУ 45 больных коронавирусом.

В Вооруженных силах Украины коронавирусом заболели 45 человек, за минувшие сутки зарегистрировано 5 новых случаев заболевания.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

На 07:00 12 мая в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет 45 человек. Также за период пандемии выздоровели 55 человек и есть 2 летальных случая, - сказано в сообщении.

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На данный момент 274 человека находятся на самоизоляции. Количество личного состава, у которого заканчивается изоляция в ближайшие 3 суток, - 39 человек.

За минувшие сутки зафиксировано 5 новых случаев коронавируса среди военнослужащих ВСУ.

На госпитализации находятся 2 человека (в изоляторе медицинского пункта воинской части Черновицкого гарнизона - 1 военнослужащий, в инфекционной больнице Кропивницкого - 1 работник Вооруженных сил).

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По данным Минобороны, еще 3 человека (Черновицкий гарнизон - 1 военнослужащий и Ровенская область - 2 работника Вооруженных сил) лечатся дома под наблюдением медицинской службы.

Состояние больных оценивается врачами как удовлетворительное.

Напомним, по состоянию на 9:00 12 мая в Украине 16023 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 425 летальных, 3373 пациенты выздоровели. За сутки зафиксировано 375 новых случаев.

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