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На Закарпатье мать двух детей покончила жизнь самоубийством

Комментариев: 1
Причины трагедии выясняют полицейские.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
depositphotos.com

В городе Тячев Закарпатской области 38-летняя мать двух детей покончила жизнь самоубийством.

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Об этом сообщает местное издание tyachivnews.

Отмечается, что женщина выбросилась из балкона на пятом этаже. Трагедия произошла 11 мая под вечер на улице Заводской в бывшем общежитии завода Зенит. 

С балкона пятого этажа выбросилась 38-летняя жительница одной из квартир. Женщина скончалась от полученных травм. Она была замужем. Без матери осталось двое малолетних детей. 

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Причины и обстоятельства трагедии пока выясняют полицейские.

Напомним, на Одесщине фермер потерял из-за засухи весь урожай и покончил с собой. В похожей безвыходной ситуации находится значительная часть аграриев в регионе.

 

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Теги: Тячев, суицид, самоубийство
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Комментариев (1)
KINGs    12.05.2020, 11:13
Оценка:  +1
KINGs
А что тут выяснять . От нищеты и безысходности.
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