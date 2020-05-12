На Закарпатье мать двух детей покончила жизнь самоубийством
В городе Тячев Закарпатской области 38-летняя мать двух детей покончила жизнь самоубийством.
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Об этом сообщает местное издание tyachivnews.
Отмечается, что женщина выбросилась из балкона на пятом этаже. Трагедия произошла 11 мая под вечер на улице Заводской в бывшем общежитии завода Зенит.
С балкона пятого этажа выбросилась 38-летняя жительница одной из квартир. Женщина скончалась от полученных травм. Она была замужем. Без матери осталось двое малолетних детей.
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Причины и обстоятельства трагедии пока выясняют полицейские.
Напомним, на Одесщине фермер потерял из-за засухи весь урожай и покончил с собой. В похожей безвыходной ситуации находится значительная часть аграриев в регионе.
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