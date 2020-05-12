На Закарпатье мать двух детей покончила жизнь самоубийством

Причины трагедии выясняют полицейские.

В городе Тячев Закарпатской области 38-летняя мать двух детей покончила жизнь самоубийством.

Читай также: Под Одессой нашли мертвой 14-летнюю девушку: детали

Об этом сообщает местное издание tyachivnews.

Отмечается, что женщина выбросилась из балкона на пятом этаже. Трагедия произошла 11 мая под вечер на улице Заводской в бывшем общежитии завода Зенит.

С балкона пятого этажа выбросилась 38-летняя жительница одной из квартир. Женщина скончалась от полученных травм. Она была замужем. Без матери осталось двое малолетних детей.

Читай также: В Черновицкой области от COVID-19 скончался депутат

Причины и обстоятельства трагедии пока выясняют полицейские.

Напомним, на Одесщине фермер потерял из-за засухи весь урожай и покончил с собой. В похожей безвыходной ситуации находится значительная часть аграриев в регионе.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.