Активисты пришли к дому Зеленского напомнить о деле Гандзюк

Активисты утверждают, что дело об убийстве Екатерины Гандзюк "слили" .

Утром 12 мая, в Киеве,около десяти активистов инициативы "Хто Замовив Катю Гандзюк?" провели пикет под домом, где проживает Президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщает издание Цензор.НЕТ.

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"Сегодня мы видим, что дело слили. Прокуроры, не имея достаточного количества доказательств, спешно передали материалы в суд. Мы знаем, что не все процессуальные действия были выполнены в полной мере, ведь даже не всех свидетелей по делу успели опросить, отсутствуют показания ключевых фигурантов - Алексея Левина и Игоря Павловского. Мы хотим, чтобы все виновные в убийстве нашей подруги не избежали своего наказания. Мы уверены, что Генпрокурор и глава СБУ не рассказывают президенту об истинном положении вещей и, похоже, что он сам не очень интересуется этим делом", - отметили организаторы акции.



Активисты держали баннер с надписью: "Зеленський, визнай злив справи Гандзюк!", а также расклеивали на забор листовки с изображением подозреваемого в деле Гандзюк Владислава Мангера.

Напомним, бывший генпрокурор Рябошапка считает, что дело Гандзюк "слили".

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