НАБУ закрыло дело против бывшего замминистра Гримчака

Правоохранители не нашли состава преступления в действия бывшего замминстра.

Национальное антикоррупционное бюро закрыло уголовное производство против бывшего заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрия Гримчака. Об этом Гримчак рассказал на своей странице в Facebook.

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"Поскольку сегодня день добрых новостей, еще сообщу на своей странице, что дело, возбужденное НАБУ против меня по ст.366 УК Украины, закрыто из-за отсутствия состава преступления. Соответствующий отчет я опубликую здесь чуть позже, как только адвокаты получат весь пакет документов", - написал он.



Юрий Гримчак и его помощник были задержаны 14 августа 2019 года за вымогательство взятки $1,1 млн с предпринимателей за "содействие в решении вопросов".

Напомним, Кличко требует от НАБУ отчитаться о ходе следствия в деле Поворозника.

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