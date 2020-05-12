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НАБУ закрыло дело против бывшего замминистра Гримчака

Комментариев: 1
Правоохранители не нашли состава преступления в действия бывшего замминстра.
Бывший замминистра Юрий Грымчак
Бывший замминистра Юрий Грымчак
Юрий Грымчак/Facebook

Национальное антикоррупционное бюро закрыло уголовное производство против бывшего заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрия Гримчака. Об этом Гримчак рассказал на своей странице в Facebook.

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"Поскольку сегодня день добрых новостей, еще сообщу на своей странице, что дело, возбужденное НАБУ против меня по ст.366 УК Украины, закрыто из-за отсутствия состава преступления. Соответствующий отчет я опубликую здесь чуть позже, как только адвокаты получат весь пакет документов", - написал он.

Юрий Гримчак и его помощник были задержаны 14 августа 2019 года за вымогательство взятки $1,1 млн с предпринимателей за "содействие в решении вопросов".

Напомним, Кличко требует от НАБУ отчитаться о ходе следствия в деле Поворозника.

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Комментариев (1)
alexin777    12.05.2020, 12:21
Оценка:  -1
alexin777
БУБУ победило !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!

опять обосралось
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