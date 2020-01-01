Во Львове открываются парикмахерские, салоны красоты и стоматология

Динамика заражения коронавирусом остается в пределах нормы.

Львовская городская комиссия по чрезвычайным ситуациям с 12 мая разрешила работу парикмахерских, салонов красоты и частных стоматологических кабинетов в связи с ослаблением карантина. За сутки зафиксировано 27 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом мэр города Андрей Садовой написал у себя Telegram-канале.

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“Только что городская комиссия по чрезвычайным ситуациям позволила работу парикмахерских, салонов красоты и частных стоматологических кабинетов. Но, помните, разрешение на работу не означает вседозволенность!“, - написал он.

Мэр также отметил, что те заведения, которые будут нарушать установленные нормы карантина, будут закрыты.

Вчера зафиксировали нарушение правил на одной из летних площадок в центре города, идет речь о “Золотом колосе“. Сегодня мы запретили работать нарушителям. И так будет со всеми, кто пренебрегает безопасностью людей, - отметил мэр.

Садовой отметил, что по продаже одежды и обуви есть решение областной комиссии по чрезвычайным ситуациям о запрете работы до 15 мая.

Ранее во Львове открылись парки, скверы, спортивные площадки (для индивидуального занятия спортом), магазинчики с хозяйственным и другими товарами, заработали летние террасы кафе и ресторанов.

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Напомним, ранее во Львове коронавирусом заразились 4 священников УГКЦ. В храме провели дезинфекцию.

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