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Поклонская заявила, что на выборах президента голосовала бы за Зеленского

Комментариев: 5
Скандальная Поклонская дала откровенное интервью Гордону.
Наталья Поклонская
Наталья Поклонская
Facebook/ Наталья Поклонская

Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская заявила, что, если бы она оставалась гражданкой Украины, то на выборах президента в прошлом году голосовала бы за Владимира Зеленского. 

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Об этом она рассказала в откровенном интервью Дмитрию Гордону.

По словам Поклонской, действующий глава украинского государства - талантливый человек, которому она желает успехов. 

Отвечая на конкретный вопрос о том, за него ли она отдала бы свой голос на выборах президента в прошлом году, если бы оставалась гражданкой Украины, Поклонская сказала:

Исходя из тех кандидатов, которые были, - да, за него голосовала бы.

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Напомним, бывший прокурор Крыма, а ныне депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что готова стать послом от РФ в Киеве. Она также заявила, что любит Украину и надеется на скорейший мир между двумя странами.

 

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Теги: Поклонская, Гордон, Зеленский, выборы
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Комментариев (5)
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Путин-Xyйло    12.05.2020, 12:00
Оценка:  +2
Путин-Xyйло
В гостях у гaнДoна
Woodbrother    12.05.2020, 11:54
Оценка:  0
Woodbrother
Хорошо лижет, но зря.
ВосставшийИзБана    12.05.2020, 11:52
Оценка:  +3
ВосставшийИзБана
Да никто и не сомневается. Кукла за куклу.
wr777    12.05.2020, 11:38
Оценка:  +6
wr777
Новости о животных !
ВосставшийИзБана    12.05.2020, 11:53
Оценка:  +2
ВосставшийИзБана
Животных не оскорбляй таким сравнением.
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