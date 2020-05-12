Поклонская заявила, что на выборах президента голосовала бы за Зеленского

Скандальная Поклонская дала откровенное интервью Гордону.

Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская заявила, что, если бы она оставалась гражданкой Украины, то на выборах президента в прошлом году голосовала бы за Владимира Зеленского.

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Об этом она рассказала в откровенном интервью Дмитрию Гордону.

По словам Поклонской, действующий глава украинского государства - талантливый человек, которому она желает успехов.

Отвечая на конкретный вопрос о том, за него ли она отдала бы свой голос на выборах президента в прошлом году, если бы оставалась гражданкой Украины, Поклонская сказала:

Исходя из тех кандидатов, которые были, - да, за него голосовала бы.

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Напомним, бывший прокурор Крыма, а ныне депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что готова стать послом от РФ в Киеве. Она также заявила, что любит Украину и надеется на скорейший мир между двумя странами.

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