Тело военного с простреленной головой найдено в одной из частей ВСУ

Выясняются детали инцидента.

В одной из частей ВСУ погиб военный facebook.com/UA.Military.Police

В одной из воинских частей Вооруженных сил Украины 11 мая было обнаружено тело военного с огнестрельным ранением головы. В Единый реестр досудебных расследований внесено уголовное правонарушение по факту гибели военнослужащего. Об этом сообщает пресс-служба Военной службы правопорядка ВСУ.

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“11.05.20 около 16:00 на территории поста выездного караула воинской части А0139 обнаружено тело военнослужащего с огнестрельным ранением в голову. В 16:35 на место происшествия прибыла группа оперативного реагирования Центрального управления ВСП и сотрудники национальной полиции“, - говорится в сообщении.

Скриншот facebook.com/UA.Military.Police

Напомним, ранее сообщалось, что в ВСУ зафиксировано еще 5 случаев COVID-19. Всего в ВСУ 45 больных коронавирусом.

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