Любимые блюда национальной кухни будут у ваших дверей менее чем за час.

В сервисе Raketa значительно расширился выбор блюд украинской кухни. Теперь оформить доставку можно из ресторанов сети «Пузата Хата». Заказы будут доставляться до двери клиента менее чем за 60 минут.

Изначально доставка будет осуществляться из 10 ресторанов, расположенных в различных районах Киева. В дальнейшем список заведений будет расширяться. Кроме того, ведется работа над подключением ресторанов «Пузата Хата» в других городах.

Заказать можно все блюда из меню заведений, в том числе завтраки и разливные напитки. Кроме того, курьеры Raketa смогут доставлять фирменные полуфабрикаты от «Пузата Хата» - фасованные пельмени и вареники с различным наполнением.

Среднее время доставки составит от 45 до 60 минут, а ее стоимость – 40 грн. На текущий момент возможна только безналичная форма оплаты.

Raketa почала доставку з мережі ресторанів «Пузата Хата»

Улюблені страви національної кухні будуть у ваших дверей менш як за годину

У сервісі Raketa значно розширився вибір страв української кухні. Тепер оформити доставку можна з ресторанів мережі «Пузата Хата». Замовлення будуть доставлятися до дверей клієнта менш як за 60 хвилин.

Спочатку доставка буде здійснюватися з 10 ресторанів, розташованих в різних районах Києва. Надалі список закладів буде розширюватися. Крім того, ведеться робота над підключенням ресторанів «Пузата Хата» в інших містах.

Замовити можна всі страви з меню закладів, в тому числі сніданки та розливні напої. Крім того, кур'єри Raketa зможуть доставляти фірмові напівфабрикати від «Пузата Хата» - фасовані пельмені і вареники з різним наповненням.

Середній час доставки складе від 45 до 60 хвилин, а її вартість - 40 грн. На поточний момент можлива лише безготівкова форма оплати.

Информация предоставлена в порядке ст.10 Конституции Украины и ст. 6 Закона Украины О национальных меньшинствах в Украине