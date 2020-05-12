Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Такой массовой вырубка лесов была в Украине только после войны, – WWF

Комментариев: 4
“Лесное“ законодательство требует срочного реформирования.
В Украине все чаще вырубают леса
В Украине все чаще вырубают леса
УП

Количество рубок леса в Украине стремительно выросло за последние 30 лет. Вырубка лесов происходит там, где ее быть не должно, в частности из-за пробелов в “лесном“ законодательстве. Об этом рассказали эксперты Всемирного фонда дикой природы (World Wide Fund for Nature – WWF) в материале на “Украинской Правде“.

Читай также: Огонь уничтожил около 5% Чернобыльского заповедника

По словам экологов, “лесное“ законодательство требует срочного реформирования.

“Существует “командная“ система, которая осталась в наследство с советских времен, она зарегулирована кучей нормативов, не соответствует современным реалиям. Происходит много изменений в законодательстве, правда, по несколько хаотичным принципу. Вносят отдельные изменения, которые не очень ложатся в одну линию с другими пунктами законодательства, создают много противоречий или наоборот появляются пробелы“, - рассказал руководитель практики “Леса“ WWF Украины Андрей Плыга.

Эксперты выяснили что 99% всех изменений лесного покрова – это результат вырубки лесов. Нечеткая нормативная база позволяет делать вырубки там, где они запрещены законом, либо ограничены.

“Сейчас лесные хозяйства не имеют государственного финансирования. Заработная плата работников лесхоза напрямую зависит от объема заготовки древесины. Они зарабатывают то, что вырубили. То есть они прямо в этом заинтересованы“, - подчеркивают в WWF.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

 

Поделись:
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (4)
Отсортировать по дате Вниз
В0ЛАНД    12.05.2020, 12:00
Оценка:  -25
В0ЛАНД
А сейчас война тоже идёт полным ходом.Даже сразу две войны.Гражданская и со своим народом.
ВосставшийИзБана    12.05.2020, 11:54
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
А что нам фигляр вещал год назад на дебатах про леса?
Woodbrother    12.05.2020, 11:51
Оценка:  0
Woodbrother
При слугах непонятного народа уничтожение лесов в Украине пошло в турборежиме.
Путин-Xyйло    12.05.2020, 11:55
Оценка:  +1
Путин-Xyйло
Со второй половины 2019 года увеличилась в 7 раз!
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь