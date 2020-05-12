Такой массовой вырубка лесов была в Украине только после войны, – WWF

“Лесное“ законодательство требует срочного реформирования.

Количество рубок леса в Украине стремительно выросло за последние 30 лет. Вырубка лесов происходит там, где ее быть не должно, в частности из-за пробелов в “лесном“ законодательстве. Об этом рассказали эксперты Всемирного фонда дикой природы (World Wide Fund for Nature – WWF) в материале на “Украинской Правде“.

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По словам экологов, “лесное“ законодательство требует срочного реформирования.



“Существует “командная“ система, которая осталась в наследство с советских времен, она зарегулирована кучей нормативов, не соответствует современным реалиям. Происходит много изменений в законодательстве, правда, по несколько хаотичным принципу. Вносят отдельные изменения, которые не очень ложатся в одну линию с другими пунктами законодательства, создают много противоречий или наоборот появляются пробелы“, - рассказал руководитель практики “Леса“ WWF Украины Андрей Плыга.



Эксперты выяснили что 99% всех изменений лесного покрова – это результат вырубки лесов. Нечеткая нормативная база позволяет делать вырубки там, где они запрещены законом, либо ограничены.



“Сейчас лесные хозяйства не имеют государственного финансирования. Заработная плата работников лесхоза напрямую зависит от объема заготовки древесины. Они зарабатывают то, что вырубили. То есть они прямо в этом заинтересованы“, - подчеркивают в WWF.

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