Черновицкая область остается в режиме строгого карантина

Власти решили не ослаблять карантинные меры.

С 11 мая в Черновицкой области решили не ослаблять карантинные меры в связи с распространением коронавируса в регионе.

Читай также: На украинском телеканале произошла вспышка COVID-19

Об этом сообщает издание Головна, ссылаясь на пресс-службу Черновицкой областной государственной администрации.

На Буковине решили не открывать точки торговли непродовольственными товарами, стоматологические кабинеты, салоны красоты и парикмахерские. Люди не появляются на улицах без масок, и вынуждены обходиться без перечисленных благ.

Читай также: В ВСУ зафиксировано еще 5 случаев COVID-19

Сообщается, что комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайной ситуации Черновицкой ОГА учла статистику заболеваемости и прислушалась к мнению главного санитарного врача области, рекомендующего продлить строгий этап карантина.

Между тем, в Черновицкой области будут работать летние площадки кафе, нотариусы, аудиторы и музеи.

Общественный транспорт в Черновицкой области работает в ограниченном режиме.

Напомним, в Черновицкой области растет число заражения COVID-19. Свободными в области остаются 35% коек в медучреждениях, рассчитанных на инфицированных коронавирусом нового типа.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.