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Черновицкая область остается в режиме строгого карантина

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Власти решили не ослаблять карантинные меры.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
EPA/UPG

С 11 мая в Черновицкой области решили не ослаблять карантинные меры в связи с распространением коронавируса в регионе.

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Об этом сообщает издание Головна, ссылаясь на пресс-службу Черновицкой областной государственной администрации.

На Буковине решили не открывать точки торговли непродовольственными товарами, стоматологические кабинеты, салоны красоты и парикмахерские. Люди не появляются на улицах без масок, и вынуждены обходиться без перечисленных благ.

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Сообщается, что комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайной ситуации Черновицкой ОГА учла статистику заболеваемости и прислушалась к мнению главного санитарного врача области, рекомендующего продлить строгий этап карантина.

Между тем, в Черновицкой области будут работать летние площадки кафе, нотариусы, аудиторы и музеи.

Общественный транспорт в Черновицкой области работает в ограниченном режиме.

Напомним, в Черновицкой области растет число заражения COVID-19. Свободными в области остаются 35% коек в медучреждениях, рассчитанных на инфицированных коронавирусом нового типа.

 

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Теги: Черновицкая область, карантин, коронавирус
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