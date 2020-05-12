Местные власти смогут усиливать карантин, - Степанов

На местах есть возможность усиливать ограничения, так как прописано в законе.

Региональные власти при надобности смогут самостоятельно ужесточать карантинные ограничения в случае ухудшения эпидемиологической ситуации на местах. Об этом в ходе пресс-брифинга рассказал руководитель Минздрава Максим Степанов.

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"В целом со вчерашнего дня по всей стране введено смягчение карантина. Но на местах есть возможность усиливать этот карантин, это так прописано в законе. У нас есть уже примеры, когда усилены меры. Например, в городе Киеве не открываются торгово-развлекательные центры, а в Черновицкой области не будут работать салоны красоты. Это все то, что и является адаптивным карантином", - отметил министр.



Степанов добавил, что Минздрав находится на постоянно контакте с представителями местного самоуправления относительно ограничений на территории различных громад или областей.

Напомним, в Украине 16 023 активных случая коронавируса.

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