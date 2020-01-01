Telegram - бот "слил" в сеть данные миллионов украинцев

Бот в Telegram начал продавать личные данные граждан Украины в сети.

Служба безопасности Украины начала расследование по факту “слива“ личных данных миллионов граждан Украины через Telegram-бот. В Минцифре отмечают, что в Telegram начал работу бот, который работает с большими объемами персональных данных. Об этом сообщил вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров у себя в Facebook.

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“Сразу активно начали распространяться фейки, что эта информация связана с работой приложения “Дiя“. Это невозможно даже теоретически“, - заявил Федоров.

По его словам, “Дiя“ не имеет базы данных и не накапливает такую ​​информацию. При этом информация, которая доступна в указанном боте намного, в десятки, а то и сотни раз, превышает ту, с которой работает “Дiя“.

Федоров также отметил, что предварительный анализ информации бота свидетельствует об использовании старых баз данных, которые уже не один год доступны в даркнета. В частности, речь идет о базе данных ПриватБанка (до национализации), паролях от ВКонтакте и Linkedin.

Службой безопасности Украины начаты соответствующие следственные действия по работе Telegram-бота и доступных в нем персональных данных, - заявил Федоров.

Напомним, ранее Минцифры разъяснило, как ФЛП с детьми до 10 лет оформить помощь. Пособие можно оформить на портале “Дія“ за 10 минут, услуга является бесплатной.

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