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Шмыгаль: "Украина вошла подготовленной в коронавирусный кризис"

Комментариев: 1
Экономическая ситуация в Украине не является критической, считает премьер-министр.
Премьер-министр Денис Шмыгаль
Премьер-министр Денис Шмыгаль
Денис Шмыгаль/Facebook

Украина вступила подготовленной в коронавирусный кризис. Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал в интервью немецкому изданию “Handelsblatt“.

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“Конечно, пандемия также нас сильно поражает. Но это первый кризис, в который Украина вступила разумно подготовленной и имея экономические резервы. До сих пор мы проходим кризис в значительной мере стабильно“, - сказал премьер-министр.

По словам Шмыгаля, экономическая ситуация в Украине не является критической. В марте 2020 дефицит текущего счета составил 389 миллионов долларов по сравнению с 526 млн долларов в 2019. На казначейских счетах государства хранится около 2,3 млрд долларов, а также имеются 25,7 млрд долларов валютных резервов.

“Учитывая это, мы вошли в кризис более стабильными, чем в прежние времена“, - добавил премьер.

Напомним,карантин в Украине продлят и после 22 мая.

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Комментариев (1)
ВосставшийИзБана    12.05.2020, 12:42
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
В смысле "подготовленной"? Это значит - распродали весь госрезерв средств защиты?
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