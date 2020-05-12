Шмыгаль: "Украина вошла подготовленной в коронавирусный кризис"

Экономическая ситуация в Украине не является критической, считает премьер-министр.

Украина вступила подготовленной в коронавирусный кризис. Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал в интервью немецкому изданию “Handelsblatt“.

Читай также: Местные власти смогут усиливать карантин, - Степанов

“Конечно, пандемия также нас сильно поражает. Но это первый кризис, в который Украина вступила разумно подготовленной и имея экономические резервы. До сих пор мы проходим кризис в значительной мере стабильно“, - сказал премьер-министр.



По словам Шмыгаля, экономическая ситуация в Украине не является критической. В марте 2020 дефицит текущего счета составил 389 миллионов долларов по сравнению с 526 млн долларов в 2019. На казначейских счетах государства хранится около 2,3 млрд долларов, а также имеются 25,7 млрд долларов валютных резервов.



“Учитывая это, мы вошли в кризис более стабильными, чем в прежние времена“, - добавил премьер.

Напомним,карантин в Украине продлят и после 22 мая.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.