Скандальна Поклонская отличилась заявлением.

Депутат Государственной РФ и бывший прокурор аннексированного Крыма Наталья Поклонская заявила, что правильно говорить "в Украине", а не "на Украине", так как речь идет не об острове, а о полноценном суверенном независимом государстве.

Читай также: "Я люблю Украину": Поклонская готова стать послом России в Украине

Об этом скандальный политик рассказала в интервью Дмитрию Гордону.

Журналист напомнил, что ранее Поклонская в эфире одного из российских телеканалов заявила, что правильно говорить не "на Украине", а "в Украине". Он уточнил, почему, на ее взгляд, подавляющее большинство россиян продолжают использовать предлог "на".

Я всегда спорю и даже с учеными и докторами наук, профессорами и т.п. Я всегда говорю: "Нет, вы не правы, надо говорить "в Украине", потому что надо уважать страну. Это же не островное государство, это полноценное суверенное независимое государство. И мы начнем, если по правилам нужно так говорить... Да, я не доктор наук, не филолог, но, тем не менее, я буду говорить "в Украине". В Украине людям это нравится. Даже если исходить из этой позиции: если ты уважаешь человека и понимаешь, что ему нравится, то ты просто из уважения делаешь так, как ему нравится, - ответила Поклонская.

Напомним, Поклонская заявила, что на выборах президента голосовала бы за Зеленского.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.