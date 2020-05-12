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Поклонская заявила, что правильно говорить “в Украине”, а не “на Украине”

Комментариев: 1
Скандальна Поклонская отличилась заявлением.
Наталья Поклонская
Наталья Поклонская
Наталья Поклонская / Facebook

Депутат Государственной РФ и бывший прокурор аннексированного Крыма Наталья Поклонская заявила, что правильно говорить "в Украине", а не "на Украине", так как речь идет не об острове, а о полноценном суверенном независимом государстве. 

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Об этом скандальный политик рассказала в интервью Дмитрию Гордону.

Журналист напомнил, что ранее Поклонская в эфире одного из российских телеканалов заявила, что правильно говорить не "на Украине", а "в Украине". Он уточнил, почему, на ее взгляд, подавляющее большинство россиян продолжают использовать предлог "на". 

Я всегда спорю и даже с учеными и докторами наук, профессорами и т.п. Я всегда говорю: "Нет, вы не правы, надо говорить "в Украине", потому что надо уважать страну. Это же не островное государство, это полноценное суверенное независимое государство. И мы начнем, если по правилам нужно так говорить... Да, я не доктор наук, не филолог, но, тем не менее, я буду говорить "в Украине". В Украине людям это нравится. Даже если исходить из этой позиции: если ты уважаешь человека и понимаешь, что ему нравится, то ты просто из уважения делаешь так, как ему нравится, - ответила Поклонская.

Напомним, Поклонская заявила, что на выборах президента голосовала бы за Зеленского. 

 

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Теги: Поклонская, Гордон, интервью, Украина
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Комментариев (1)
vicinq    12.05.2020, 13:44
Оценка:  0
vicinq
Повторюсь поклонская будучи прокурором предала Украину активно, способствовала интервентам и террористам росии захватить Украинскую территорию и органы власти нарушив присягу прокурора Украины и совершила тяжкие преступления уголовного кодекса .Наказание преступника дело времени от 15до пожизненног
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