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В Черновицкой области осталось только 35% коек для больных COVID-19

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Коронавирус подтвержден у 2396 жителей региона.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
EPA/UPG

По состоянию на 11 мая в больницах Черновицкой области осталось только 35% мест для больных коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе Черновицкой ОГА.

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"Свободными в настоящее время остаются 35% коек, отведенных для больных коронавирусом", - сообщили в администрации.

За последние сутки коронавирусом заболели 72 жителей Черновицкой области, три человека умерло, а в больницы доставлено 22 буковинцев. 

В общем в регионе лабораторно подтверждено 2396 случаев заболевания COVID-19.

Напомним, Черновицкая область остается в режиме строгого карантина.

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