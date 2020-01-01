В Харькове иностранец изнасиловал 15-летнюю девушку: все детали

Иностранец затащил подростка в лесополосу.

11 мая около 22.50 в полицию Харькова поступило сообщение о том, что в лесополосе на улице Веснина неизвестный мужчина изнасиловал 15-летнюю девочку. \

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

По данным следствия, мужчина напал на девушку, когда она поднималась по лестнице. Затем он затащил жертву в кусты и изнасиловал.

Потерпевшая смогла детально описать злоумышленника полицейским. Благодаря этому, его обнаружили недалеко от места преступления. Насильником оказался 25-летний уроженец Узбекистана.

Городские паблики в соцсетях сообщают, что злоумышленник является студентом Харьковского национального автомобильно-дорожного университета.

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В полиции возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 152 (изнасилование несовершеннолетнего лица) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 7 до 12 лет лишения свободы. Мужчину задержали, решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения.

Напомним, в ночь на 30 апреля в Житомире группа несовершеннолетних лиц изнасиловала, ограбила и пытала 19-летнего парня нетрадиционной сексуальной ориентации. Изначально преступник был один, но потом к нему присоединились пятеро друзей.

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