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Показатели позволяют рассматривать смягчение карантина – Зеленский

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Президент считает, что уже можно планировать дальнейшее ослабление ограничений, но с оглядкой на ситуацию.
У Зеленского обсудили выход из карантина
У Зеленского обсудили выход из карантина
president.gov.ua

Текущие показатели заболеваемости коронавирусом позволяют рассматривать следующие этапы смягчения карантина. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время селекторного совещания по предотвращению распространения коронавируса, которое состоялось в Офисе Президента.

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Как сообщает президентская пресс-служба, на совещании обсудили возможные этапы смягчения карантинных ограничений в Украине и рассмотрели опыт других стран, выходящих из карантина.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, Европа по-прежнему придерживается карантина, хотя и с послаблениями. В то же время президент Владимир Зеленский отметил необходимость учитывать текущую эпидемическую ситуацию.

Нынешние показатели позволяют рассматривать будущие этапы смягчения карантина и двигаться вперед с планированием. Однако надо смотреть на ситуацию: согласно ей показатели могут меняться. Мы не можем допустить крупных вспышек коронавируса, - заявил Владимир Зеленский.

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Также на совещании было сообщено, что в рамках смягчения карантинных ограничений в Украине возобновили работу уже 569 продуктовых рынков.

В свою очередь представитель Министерства здравоохранения сообщил на совещании, что в Украине уменьшается количество больных с пневмонией, которые обращаются за помощью к медикам.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко предупредил о возможности усиления карантинных мер в столице. Он отметил, что усиление может произойти в случае роста динамики заболевания COVID-19.

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Теги: карантин, Зеленский, коронавирус, президент, Офис президента, Шмыгаль, премьер-министр
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