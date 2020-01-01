Показатели позволяют рассматривать смягчение карантина – Зеленский

Президент считает, что уже можно планировать дальнейшее ослабление ограничений, но с оглядкой на ситуацию.

Текущие показатели заболеваемости коронавирусом позволяют рассматривать следующие этапы смягчения карантина. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время селекторного совещания по предотвращению распространения коронавируса, которое состоялось в Офисе Президента.

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Как сообщает президентская пресс-служба, на совещании обсудили возможные этапы смягчения карантинных ограничений в Украине и рассмотрели опыт других стран, выходящих из карантина.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, Европа по-прежнему придерживается карантина, хотя и с послаблениями. В то же время президент Владимир Зеленский отметил необходимость учитывать текущую эпидемическую ситуацию.

Нынешние показатели позволяют рассматривать будущие этапы смягчения карантина и двигаться вперед с планированием. Однако надо смотреть на ситуацию: согласно ей показатели могут меняться. Мы не можем допустить крупных вспышек коронавируса, - заявил Владимир Зеленский.

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Также на совещании было сообщено, что в рамках смягчения карантинных ограничений в Украине возобновили работу уже 569 продуктовых рынков.

В свою очередь представитель Министерства здравоохранения сообщил на совещании, что в Украине уменьшается количество больных с пневмонией, которые обращаются за помощью к медикам.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко предупредил о возможности усиления карантинных мер в столице. Он отметил, что усиление может произойти в случае роста динамики заболевания COVID-19.

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