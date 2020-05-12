Украинцы оценили состояние своего здоровья

Самооценка украинцев с каждым растет.

В апреле 2020 года практически половина (49%) опрошенных украинцев оценили свое здоровье как хорошее или очень хорошее, 38% - как посредственное (ни хорошее, ни плохое) или не смогли определить, а 13% - как плохое или очень плохое.

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Об этом свидетельствуют данные исследования КМИС.

Социологи отметили, что, по сравнению с предыдущими годами, самооценка здоровья жителями Украины постепенно повышается. К примеру, в 2013-2015 годах около 40% украинцев считали себя здоровыми, а с 2016 года этот показатель рос, и сейчас около половины граждан оценивают состояние собственного здоровья как хорошее.

Данные исследования kiis.com.ua

Исследование показало интересную закономерность: чем старше возрастная группа респондентов, тем меньше доля здоровых среди них. В частности, среди людей в возрасте от 18 до 29 лет чувствуют себя здоровыми 82%, в возрастной группе 30-39 лет - 67%, в возрасте 40-49 лет - 53%, в возрасте 50-59 лет - 39%, в возрасте 60-69 лет - 26%, а среди людей в возрасте 70 лет или старше - 12%.

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Согласно данным социологов, мужчины считают свое здоровье несколько лучшим, чем женщины: если среди мужчин 56% оценивают свое здоровье как хорошее или очень хорошее, то среди женщин - 43%.

Традиционно, продолжает сохраняться связь между состоянием здоровья и уровнем благосостояния. Социологи акцентируют внимание на том, что, чем лучше материальный уровень жизни, тем больше тех, кто имеет хорошее здоровье.

Также состояние здоровья является важным условием для ощущения счастья: среди тех, кто имеет хорошее или очень хорошее здоровье, счастливыми чувствуют 86%, а среди тех, кто имеет плохое или очень плохое здоровье, счастливыми являются 34%

Соцопрос провели с 22 по 25 апреля 2020 года методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assistedtelephoneinterviews) на основе случайной выборки телефонных номеров. В ходе опроса проведено 2024 интервью.

Напомним, почти половина украинцев хотят признания УПА борцами за Украину. Убежденных противников официального признания УПА в Украине менее четверти населения.

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