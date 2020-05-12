На Прикарпатье обрушилась пылевая буря
Из-за ограниченной видимости на дорогах произошло несколько ДТП.
Во вторник, 12 мая, восточную часть Ивано-Франковской области накрыла мощная пылевая буря. Из-за плотной завесы из сухой земли и песка была ограничена видимость на дорогах, что привело к ДТП.
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Очевидцы засняли на видео пылевое облако в районе Городенки и Коломыи.
“Вниманию водителей! Непростая ситуация именно в эти минуты на пути к Коломые. Вспоминается недавняя пылевая буря в Киеве. Природные явления приобретают аномальный характер“, - сообщается в подписи под видео.
Напомним, в середине апреля Киев накрыла мощная пылевая буря. Позднее аналогичное явление наблюдали и в других регионах.
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