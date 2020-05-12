Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

На Прикарпатье обрушилась пылевая буря

Комментариев: 1
Из-за ограниченной видимости на дорогах произошло несколько ДТП.
На Прикарпатье обрушилась пылевая буря
На Прикарпатье обрушилась пылевая буря
кадр из видео

Во вторник, 12 мая, восточную часть Ивано-Франковской области накрыла мощная пылевая буря. Из-за плотной завесы из сухой земли и песка была ограничена видимость на дорогах, что привело к ДТП.

Читай также: Ураган на Черниговщине повалил деревья

Очевидцы засняли на видео пылевое облако в районе Городенки и Коломыи.

“Вниманию водителей! Непростая ситуация именно в эти минуты на пути к Коломые. Вспоминается недавняя пылевая буря в Киеве. Природные явления приобретают аномальный характер“, - сообщается в подписи под видео.

Напомним, в середине апреля Киев накрыла мощная пылевая буря. Позднее аналогичное явление наблюдали и в других регионах.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: пылевая буря, Ивано-Франковская область
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
SerG-333    12.05.2020, 14:47
Оценка:  +1
SerG-333
Рубайте дЭбилы дальше Лес и
Будет Вам Украинская Сахара.
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь