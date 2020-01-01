В Украине работают 570 продуктовых рынков

Рынки возобновили работу с 1 мая.

По состоянию на 12 мая в Украине работают около 570 продуктовых рынков в рамках ослабления карантинных мер в связи с распространением коронавируса.

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Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Отмечается, что в ОП состоялось традиционное селекторное совещание под председательством президента Владимира Зеленского по предотвращению распространения коронавируса. В нем приняли участие представители Кабинета министров и правоохранительных органов.

Также на совещании сообщили, что уже работает 569 продуктовых рынков, - говорится в сообщении.

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Напомним, текущие показатели заболеваемости коронавирусом позволяют рассматривать следующие этапы смягчения карантина. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время селекторного совещания по предотвращению распространения коронавируса, которое состоялось в Офисе Президента.

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