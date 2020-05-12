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Шмыгаль намекнул, когда в Украине откроется метро

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Глава Кабмина выразил надежду, что метрополитен откроется в ближайшее время.
Шмыгаль надеется, что метро откроют летом
Шмыгаль надеется, что метро откроют летом
facebook.com/kyivmetro

Точную дату, когда вновь заработает метрополитен и железнодорожное сообщение в Украине из-за пандемии COVID-19 назвать нельзя. Тем не менее, есть надежда, что пассажиры смогут пользоваться этими важными видами транспорта уже к началу или середине лета. Об этом рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире “Завтрак с 1+1“. 

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Так, журналисты отметили, что людям очень тяжело добраться на работу, а поэтому всех интересует вопрос, когда восстановится транспортная инфраструктура.

“Метро и междугородний транспорт - это очень важный вопрос. Пока мы не прошли этот пик, то представьте, как два миллиона людей собираются в вагонах - очень близкий контакт. Метро и междугородний транспорт может стать катализатором распространения заболевания“, - заявил Шмыгаль, отвечая на вопрос журналиста.

Также на вопрос журналиста о том, стоит ли ожидать открытия метрополитена и междугороднего сообщения с середины лета, премьер-министр ответил:

Хочется, чтобы это было быстрее. Но давайте не будем сейчас ни вводить в заблуждение, ни занижать ожидания. Думаю, что нет. Я больший оптимист, чем вы, потому хочу надеяться, что все будет немного быстрее, - добавил глава Кабмина.

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Напомним, ранее Шмыгаль заявил, что карантин в Украине продлят и после 22 мая. В правительстве заявили, что страна находится на пике заболеваемости. 

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Теги: Метро, Украина, Коронавирус, Шмыгаль, Лето
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Комментариев (2)
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Muzobozz    12.05.2020, 15:34
Оценка:  0
Muzobozz
Шмурдяк,откуда тебе это знать?Ты не знаешь даже кто твою жену"балует",пока ты с умным видом пиаришься на телекамеры пуская сопли в намордник...
Жеральд    12.05.2020, 15:22
Оценка:  0
Жеральд
Такое впечатление,что нелюди специально распространяют инфекцию,а люди не болеют и не болеют...
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