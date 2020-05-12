Шмыгаль намекнул, когда в Украине откроется метро

Глава Кабмина выразил надежду, что метрополитен откроется в ближайшее время.

Точную дату, когда вновь заработает метрополитен и железнодорожное сообщение в Украине из-за пандемии COVID-19 назвать нельзя. Тем не менее, есть надежда, что пассажиры смогут пользоваться этими важными видами транспорта уже к началу или середине лета. Об этом рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире “Завтрак с 1+1“.

Читай также: В МОЗ рассказали, когда Украина откроет границы

Так, журналисты отметили, что людям очень тяжело добраться на работу, а поэтому всех интересует вопрос, когда восстановится транспортная инфраструктура.

“Метро и междугородний транспорт - это очень важный вопрос. Пока мы не прошли этот пик, то представьте, как два миллиона людей собираются в вагонах - очень близкий контакт. Метро и междугородний транспорт может стать катализатором распространения заболевания“, - заявил Шмыгаль, отвечая на вопрос журналиста.

Также на вопрос журналиста о том, стоит ли ожидать открытия метрополитена и междугороднего сообщения с середины лета, премьер-министр ответил:

Хочется, чтобы это было быстрее. Но давайте не будем сейчас ни вводить в заблуждение, ни занижать ожидания. Думаю, что нет. Я больший оптимист, чем вы, потому хочу надеяться, что все будет немного быстрее, - добавил глава Кабмина.

Смотреть с 5:15 минуты

Напомним, ранее Шмыгаль заявил, что карантин в Украине продлят и после 22 мая. В правительстве заявили, что страна находится на пике заболеваемости.

Читай также: Украине дефолт не грозит – Шмыгаль

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.