Боевики на Донбассе 9 мая подвозили артснаряды запрещенного калибра

Разведка зафиксировала активность боевиков.

Террористы на Донбассе под видом праздничных мероприятий 9 мая привлекли дополнительное количество транспортных средств с целью доставки артиллерийских боеприпасов запрещенного калибра.

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Украинская разведка отмечает, что командование оккупационных войск продолжает скрыто повышать готовность к применению соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК. 9 мая они задействовали дополнительное количество транспортных средств, чтобы обеспечить боеприпасами запрещенного калибра на отдельные огневые позиции артиллерийских подразделений.

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Кроме того, руководство сепаратистов приняло решение об усилении контроля за поддержанием боеготовности передовых подразделений, увеличив количество представителей командного состава.

Напомним, названо условие открытия движения на Донбассе. Решение об открытии движения через пункты пропуска на Донбассе принимает командующий ООС, оно не зависит от постановлений Кабмина.

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