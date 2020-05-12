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Много больных именно среди тех, кто посещал церкви, - Ляшко

Комментариев: 2
Минздрав расследует причины высокой заболеваемости коронавирусом в Западной Украине.
Виктор Ляшко
Виктор Ляшко
Фейсбук МОЗ

Комиссия Минздрава проведет расследование относительно причин высокого количества больных коронавирусом в Черновицкой области. Об этом в интервью РБК-Украина сообщил главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

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По его словам, вспышки коронавируса происходят из-за несоблюдения карантина.

"Когда мы говорим о том, что мы удерживаем эпидситуацию на должном уровне, это не означает, что можно не придерживаться карантинных мероприятий. Вопрос в том, что бдительность к коронавирусной болезни в обществе теряется. И все думают, что это уже может пройти "вот так", но так оно не пройдет. Я еще раз всех призываю: социальная изоляция и соблюдение правил личной гигиены и ношения средств защиты органов дыхания – это приоритетные правила, которых надо придерживаться, тогда не будет вспышки", - заявил Ляшко.

Главный санитарный врач Украины отметил, что наибольший уровень заболеваемости имеют Черновицкая, Ивано-Франковская и Ровенская области.

Это связано именно с тем, что украинцы вернулись из стран ЕС. В первую очередь это возвращение из Италии, и это дало нам определенный всплеск заболеваемости. В дальнейшем в Черновцах достаточно большой кластер был связан с празднованием Пасхи. Когда были нарушены определенные карантинные мероприятия. Достаточно большое количество больных именно среди тех, кто посещал церкви в свое время, - отметил он.

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По словам Ляшко, сейчас проводится расследование этих вспышек. С этой целью в Черновицкую область была направлена комиссия Минздрава.

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что текущие показатели заболеваемости коронавирусом позволяют рассматривать следующие этапы смягчения карантина.

 

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Теги: Виктор Ляшко, коронавирус, Минздрав
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Комментариев (2)
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Woodbrother    12.05.2020, 15:30
Оценка:  0
Woodbrother
Агенты московской РПЦ с задачей распространения вируса в Украине справились на отлично.
Muzobozz    12.05.2020, 14:58
Оценка:  -23
Muzobozz
И что?Именно поэтому вы карантин ослабили?Походы в церковь на Пасху вас идиотов ничему не научили?Очень любите учиться на своих ошибках?
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