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Под Офисом Зеленского подожгли шины

Комментариев: 3
Появились кадры из места событий.
Активистку задержала полиция
Активистку задержала полиция
скриншот

Во вторник, 12 мая, под здание Офиса президента активистка подожгла шину в ведре. После инцидента ее задержала полиция.

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Об этом сообщает Телеграм-канал Pavlovsky News.

По данным канала, протестующие под ОП активисты подожгли велосипедную шину в ведре. После этого одного из участников акции задержала полиция.

Очевидец рассказал, что они провели перформанс, чтобы напомнить президенту, что может произойти, если он продолжит сдавать национальные интересы. Как утверждает участник, задержанный является ветераном АТО. Полиция задержала его и ждет пожарную службу для оформления протокола.

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Напомним, в центре Киева снова протестует малый бизнес. Предприниматели возмущены двойными стандартами и бездумными решениями Кабмина при введении карантина.

 

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Теги: шины, ОП, протесты
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Комментариев (4)
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МаксимУм    12.05.2020, 16:28
Оценка:  -4
МаксимУм
пєдро опять шатуна запускает.
colavova    12.05.2020, 16:58
Оценка:  0
colavova
а зе пускает шептуна?
Maezztro    12.05.2020, 15:48
Оценка:  -23
Maezztro
Какое отношение к национальным интересам имеет эта кучка обдолбано-бухого рогулья из глухого колхоза"Путь свидораса"?В бродячих киевских собаках патриотизма в 100500 раз больше чем в этом биомусоре.
CCS    12.05.2020, 16:27
Оценка:  +2
CCS
До нацик-інтересів РашиФєдєраши - як спротив!
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