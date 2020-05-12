Под Офисом Зеленского подожгли шины

Появились кадры из места событий.

Во вторник, 12 мая, под здание Офиса президента активистка подожгла шину в ведре. После инцидента ее задержала полиция.

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Об этом сообщает Телеграм-канал Pavlovsky News.

По данным канала, протестующие под ОП активисты подожгли велосипедную шину в ведре. После этого одного из участников акции задержала полиция.

Очевидец рассказал, что они провели перформанс, чтобы напомнить президенту, что может произойти, если он продолжит сдавать национальные интересы. Как утверждает участник, задержанный является ветераном АТО. Полиция задержала его и ждет пожарную службу для оформления протокола.

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Напомним, в центре Киева снова протестует малый бизнес. Предприниматели возмущены двойными стандартами и бездумными решениями Кабмина при введении карантина.

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