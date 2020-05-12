На Виннитчине есть признаки второй волны COVID-19 - ОГА

С начала мая наблюдается рост количества заболеваний коронавирусом.

За минувшую неделю в Винницкой области зафиксировали постепенное увеличение новых случаев инфицирования COVID-19. Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на главу Винницкой ОГА Владислава Скальского.

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"Могу констатировать, что мы имеем признаки начала второй волны заболевания коронавирусом в Винницкой области. В течение первой полной недели мая мы имеем постепенное увеличение выявленных новых случаев. А также за последние сутки мы имеем 27 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью. По состоянию на 9:00 12 мая на территории области зарегистрировано подтвержденных 580 случаев коронавирусной болезни", - рассказал чиновник.



Скальский уточнил, что госпитализировано 70 местных жителей, среди них 8 детей.8 пациентов находятся в тяжелом состоянии. 46-летний мужчина подключен к аппарату ИВЛ.



6 больных погибли, у всех из них были тяжелые сопутствующие патологии.

Напомним, в Черновицкой области осталось только 35% коек для больных COVID-19.

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