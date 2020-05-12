Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Украине на 5 лет осудили информаторку террористов

Комментариев: 2
Женщина собирала данные о дислокации и перемещении украинских военных в Луганской области.
Иллюстрированное фото
Иллюстрированное фото
depositphotos.com

Союзница боевиков, которую СБУ разоблачила на передаче разведывательной информации террористам так называемой “ЛНР“, проведет 5 лет за решеткой. Как сообщается, она собирала данные о военных на территории Луганской области. Об этом сообщает пресс-служба СБУ. 

Читай также: В Луганской области нашли арсенал боевиков

“Контрразведчики установили, что жительница Луганской области собирала данные о дислокации и перемещении украинских военных подразделений в регионе. Полученные сведения она передавала главарям незаконного вооруженного формирования так называемого “2 АК народной милиции ЛНР“, - говорится в сообщении.

Так, суд признал информаторку виновной в содействии деятельности террористической организации и приговорил к 5 годам лишения свободы. Верховный суд Украины отклонил кассационную жалобу осужденной и оставил в силе приговор.

Напомним, ранее СБУ накрыла сеть пророссийских агитаторов. Агитаторы готовили акции к годовщине событий 2 мая в Одессе. 

Читай также: В Луганске вспышка коронавируса в больнице

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: ЛНР, Информатор, СБУ, Суд, Украина
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
Lyonya-Space    12.05.2020, 16:54
Оценка:  +1
Lyonya-Space
"... данные о дислокациИ и перемещениЕ..."
Чукчи, где вы учились?
Возьмите меня редактором текстов.
Двадцатка в месяц, на руки - и у вас всё будет ОК!
Lyonya-Space    12.05.2020, 16:55
Оценка:  0
Lyonya-Space
С учётом официоза и соц. пакета
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь