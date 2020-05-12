В Украине на 5 лет осудили информаторку террористов

Женщина собирала данные о дислокации и перемещении украинских военных в Луганской области.

Союзница боевиков, которую СБУ разоблачила на передаче разведывательной информации террористам так называемой “ЛНР“, проведет 5 лет за решеткой. Как сообщается, она собирала данные о военных на территории Луганской области. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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“Контрразведчики установили, что жительница Луганской области собирала данные о дислокации и перемещении украинских военных подразделений в регионе. Полученные сведения она передавала главарям незаконного вооруженного формирования так называемого “2 АК народной милиции ЛНР“, - говорится в сообщении.

Так, суд признал информаторку виновной в содействии деятельности террористической организации и приговорил к 5 годам лишения свободы. Верховный суд Украины отклонил кассационную жалобу осужденной и оставил в силе приговор.

Напомним, ранее СБУ накрыла сеть пророссийских агитаторов. Агитаторы готовили акции к годовщине событий 2 мая в Одессе.

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