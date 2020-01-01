Грузия сохранит партнерские отношения с Украиной, - посол

Экс-посол Грузии в Украине озвучил позицию официального Тбилиси относительно назначения Саакашвили.

Власти Грузии считают недопустимым назначение Саакашвили на политическую должность, однако официальный Тбилиси намерено сохранить партнерские отношение с Украиной. Об этом посол Грузии в Украине Теймураз Шарашенидзе заявил представителям украинского МИД перед отъездом в Тбилиси, информирует Первый канал Грузии.

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"Недопустимо, чтобы в стране, которая является стратегическим партнером, было назначено на политическую должность лицо, осужденное в Грузии. Кто касается отношений с Украиной, грузинская сторона приложит все усилия, чтобы партнерские отношения с Украиной сохранились и даже углубились. В этом с нами согласны и наши украинские партнеры. У нас общие позиции по самым важным для нас вопросам, таким как евроатлантическая интеграция, деоккупация, укрепление демократических институтов, и этим единством мы выходим на международную арену", - сказал Шарашенидзе.

Напомним, в Грузии объяснили отзыв посла из Украины.

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