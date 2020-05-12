Церковные организации попросили Кабмин разрешить людям молиться в храмах

Религиозные объединения просят правительство Украины ослабить карантин.

Религиозные организации Украины просили Кабмин смягчить для них карантин. Такую просьбу высказал Всеукраинский Совет церквей и религиозных организаций в письме к Денису Шмыгалю, которое отправили еще 7 мая. Об этом сообщает пресс-служба Совета церквей Украины.

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“Убеждены, что эффективная деятельность церквей и религиозных организаций по пастырской опеки и удовлетворения религиозных потребностей граждан является чрезвычайно важным, учитывая сложные жизненные обстоятельства, в которых оказались многие наши соотечественники в связи с пандемией COVID-19“, - говорится в письме к правительству.

Просьбы представителей церковных организаций следующие:

В религиозных (культовых) сооружениях или иных помещениях, используемых религиозными организациями, не запрещать совершать богослужения и религиозные обряды при условии присутствия не более 1 человека на 5 кв. метров площади (за исключением членов одной семьи), обязательного обеспечения средствами индивидуальной защиты (за исключением священнослужителей, проповедников и хористов, для которых это рекомендуется), соблюдение социальной дистанции и обработка антисептическими средствами поверхностей и рук присутствующих; Не запрещать богослужения и религиозные обряды вне культовых сооружений на открытом воздухе при тех же условиях; Не запрещать религиозные церемонии и обряды частного характера в храмах, других помещениях, используемых верующими, а также на открытом воздухе при условии принятия ограничительных мер; Требование обязательной самоизоляции для лиц, достигших 60-летнего возраста, не распространять на священнослужителей и лиц, задействованных в организации богослужений, а также на других работающих лиц пенсионного возраста, для которых самоизоляция является рекомендованной; Обеспечить возможность удовлетворения религиозных потребностей лиц, находящихся в учреждениях социальной защиты и учреждениях, предоставляющих паллиативную помощь, в частности путем доступа к ним священников в масках или респираторах или организации с ними индивидуальных дистанционных встреч с помощью видеосвязи.

Напомним, ранее на Буковине подрались две религиозные общины. Инцидент произошел поздно вечером на территории сельского храма. В результате двух верующих госпитализировали.

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