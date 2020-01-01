НАПК создаст единый вэб-портал для жалоб на коррупцию

Пожаловаться на взяточников и казнокрадов станет предельно просто и безопасно.

Комитет Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики в сотрудничестве с Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) подготовили законопроект №3450, который предлагает создать Единый портал сообщений обличителей. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила одна из соавторов законопроекта, заместитель председателя профильного комитета Галина Янченко.

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По ее мнению, создание Единого портала сообщений обличителей поможет дополнительно защитить конфиденциальность обличителей коррупции, поскольку после принятия закона об обличителях коррупции не был продуман действенный механизм их защиты.

Не будет необходимости для государственных органов создавать отдельный анонимный канал сообщений, условно говоря, в каждом селе. Все они смогут пользоваться Единым порталом, - пояснила Янченко.

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Она напомнила, что действующее законодательство обязывает все государственные органы создать защищены анонимные каналы связи для сообщений обличителей о коррупции.

На практике выяснилось, что обеспечить полную анонимность - удовольствие не из дешевых. Для этого необходимо выполнить ряд технических условий, строить такую ​​систему долго и достаточно дорого. Она может стоить около миллиона гривен, - отметила инициатор законопроекта.

Напомним, в середине октября 2019 года Верховная Рада приняла президентский закон об обличителях коррупции. Среди прочего он предусматривает материальное вознаграждение для обличителей коррупции до 10% от суммы возмещенных убытков или размера неправомерной выгоды, полученной разоблаченным коррупционером.

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