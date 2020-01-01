Погода в Украине на 13 мая: Солнце

Ожидается значительное похолодание.

Погода в среду, 13 мая, в Украине будет в основном солнечной. Дожди ожидаются лишь в Закарпатской области. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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В западных областях страны температура воздуха днем составит от +14 до +16 градусов тепла, ночью от -1 до -3;

На севере Украины температура днем +14… +16, ночью +3… +5;

В центральных областях температура днем +14… +17, ночью от +2 до +5;

На востоке страны днем от +14 до +16, ночью от +3 до +9;

На юге Украины днем от +14 до +18 градусов, ночью от +4 до +7;

В Крыму днем +16… +18, ночью +6… +8;

В Киеве днем +14… +16, ночью +2… +4.

Погода в Украине 13 мая meteo.gov.ua

По словам синоптика Натальи Диденко в среду, 13 мая, температура воздуха будет невысокой - тыловая часть холодного атмосферного фронта. Ночью на западе, севере и во многих центральных областях есть вероятность заморозков. Днем ​​температура воздуха в Украине составит +12… +17 градусов.

Атмосферный холодный фронт сейчас - в Украине. 13 мая фронт из Украины уйдет, а его место займет антициклон, который подсушит воздух и прогонит осадки, - пишет Диденко.

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