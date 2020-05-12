17 нардепов обратились в СБУ из-за "сталинской пропаганды" Кивы

Депутаты считают, что Кива озвучивает тезисы антиукраинской пропаганды.

Народные депутаты из группы "Львовщина" просят СБУ и Офис генпрокурора дать правовую оценку заявлениям нардепа от ОПЗЖ Ильи Кивы, который заявил, что назвал "Львовская область является колыбелью украинского фашизма". Об этом на своей странице в Facebook сообщил "Слуга народа" Евгений Петруняк.

Читай также: Кива о блокировке счетов: Зарплатная карта работает, других счетов нет

"Мы, народные депутаты Украины из группы "Львовщина", обращаемся в Службу безопасности Украины и Офис генерального прокурора Украины с просьбой дать правовую оценку заявлениям народного депутата Ильи Кивы. Также призываем Председателя Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова, Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля и Президента Украина Владимира Зеленского дать публичную политическую оценку подобным высказываниям", - пишется в документе.



Нардепы отмечают, что Кива озвучил тезис тоталитарной пропаганды сталинских времен, ставшей инструментом войны на востоке Украины.

Читай также: Офис Генпрокурора сообщил нардепу Киве о подозрении в избиении человека

"В 30-50-х годах прошлого века формулировки об "украинском фашизме" стали своеобразным оправданием коммунистического геноцида против украинского народа. Сегодня подобные ярлыки прямо служат интересам Кремля, потому что с их помощью враги Украины пытаются разжечь ненависть между украинцами, разделить нас на региональной и этнической основе", - говорится в обращении.



Подписанты также добавили, что "сторонникам Сталина и Путина не место в независимой, европейской, демократической Украине". Обращение подписали нардепы Николай Княжицкий, Олег Синютка, София Федына, Тарас Батенко, Ярослав Юрчишин, Ярослав Дубневич и другие.

Напомним, счета Кивы заблокировали в рамках расследования дела Гандзюк.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.