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17 нардепов обратились в СБУ из-за "сталинской пропаганды" Кивы

Комментариев: 2
Депутаты считают, что Кива озвучивает тезисы антиукраинской пропаганды.
Народный депутат от ОПЗЖ Илья Кива
Народный депутат от ОПЗЖ Илья Кива
Илья Кива/Facebook

Народные депутаты из группы "Львовщина" просят СБУ и Офис генпрокурора дать правовую оценку заявлениям нардепа от ОПЗЖ Ильи Кивы, который заявил, что назвал "Львовская область является колыбелью украинского фашизма". Об этом на своей странице в Facebook сообщил "Слуга народа" Евгений Петруняк.

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"Мы, народные депутаты Украины из группы "Львовщина", обращаемся в Службу безопасности Украины и Офис генерального прокурора Украины с просьбой дать правовую оценку заявлениям народного депутата Ильи Кивы. Также призываем Председателя Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова, Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля и Президента Украина Владимира Зеленского дать публичную политическую оценку подобным высказываниям", - пишется в документе.

Нардепы отмечают, что Кива озвучил тезис тоталитарной пропаганды сталинских времен, ставшей инструментом войны на востоке Украины.

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"В 30-50-х годах прошлого века формулировки об "украинском фашизме" стали своеобразным оправданием коммунистического геноцида против украинского народа. Сегодня подобные ярлыки прямо служат интересам Кремля, потому что с их помощью враги Украины пытаются разжечь ненависть между украинцами, разделить нас на региональной и этнической основе", - говорится в обращении.

Подписанты также добавили, что "сторонникам Сталина и Путина не место в независимой, европейской, демократической Украине". Обращение подписали нардепы Николай Княжицкий, Олег Синютка, София Федына, Тарас Батенко, Ярослав Юрчишин, Ярослав Дубневич и другие.

Напомним, счета Кивы заблокировали в рамках расследования дела Гандзюк.

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Комментариев (2)
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trgvm1    12.05.2020, 16:58
Оценка:  0
trgvm1
отправьте єтого наркомана в дурку и разберитесь как он во время войну бабло с фур брал
Maezztro    12.05.2020, 16:58
Оценка:  0
Maezztro
Какая жалость для всех этих псевдопатриотов что Кива не является таким же проамериканским деятелем,как они сами.Ведь к Украине эта пёстрая мразота имеет лишь формальное отношение.
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