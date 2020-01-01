По всей Украине прошли акции протеста торговцев против карантина

Работники непродовольственных рынков возмущены двойными стандартами властей при установлении карантинных ограничений.

В Виннице, Луцке, Львове и на Луганщине прошли акции предпринимателей, которые требуют от городских властей разрешить торговлю промышленными товарами. Об этом пишет ресурс Цензор.НЕТ.

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В Луцке с предпринимателями пообщался и.о. городского головы Григорий Пустовит. Отмечается, что люди пришли на митинг под стены городского совета, требуя разрешения открыть промышленную группу рынков. Градоначальник вынужден был объяснить им, что такое решение находится вне компетенции городских властей.

Если правительство не приняло решение открыть промышленные рынки, то мы не имеем права этого делать... Как только будет постановление правительства, мы на второй день соберем внеочередное заседание сессии городского совета и примем соответствующее решение. За нами дело не станет, - заверил Пустовит.

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Во Львове с пикетчиками, которые требуют немедленного открытия магазинов одежды и обуви, встретился заместитель городского головы по вопросам развития Андрей Москаленко. Он напомнил предпринимателям, что в течение последней недели произошел существенный рост заболеваемости. Один день Львов даже был лидером в Украине по количеству подтвержденных случаев коронавируса. По этой причине ослаблять карантин в городе пока не будут.

В Виннице предприниматели вышли на митинг перед городским советом с требованием возобновления работы вещевых рынков. Люди указали на то, что продуктовые рынки уже открылись, и на этом фоне запрет промтоварных рынков выглядит нелогично.

Чем наша торговля отличается в принципе? У нас открытый воздух, сквозняки и условия для предупреждения распространения вируса значительно лучше, - рассказала предприниматель из Центрального рынка Винницы Татьяна Владимировна.

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Предприниматели собрали подписи под обращением к городским властям с требованием открыть вещевые рынки и отправили инициативную группу для переговоров с винницкую мэрию.

В Луганской области с предпринимателями, которые вышли на акцию с требованием открытия непродовольственных рынков, пообщался глава областной государственной администрации Сергей Гайдай.

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Он встретился с инициативной группой участников акции и рассказал, что решение об открытии рынков областная власть сможет принять по итогам селекторного совещания с Президентом.

Также сообщается, что торговцы непродуктовых рынков в Лисичанске также вышли сегодня на акцию протеста и пообещали, что в случае не выполнения их требований о возобновлении работы начнут перекрывать улицы.

Напомним, во вторник, 12 мая, под зданием Офиса президента активистка подожгла шину в ведре. Очевидец рассказал, что они провели перформанс, чтобы напомнить президенту, что может произойти, если он продолжит сдавать национальные интересы.

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