В Одессе из-за карантина ожидают туристический бум

В Одесской ОГА надеются принять до 5 миллионов туристов летом.

Этим летом в Одесской области летом ожидают до 5 миллионов туристов из-за закрытия границ в связи с эпидемией COVID-19. Об этом заявил глава Одесской ОГА Максим Куций, передает пресс-служба облгосадминистрации.

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"Если мы постепенно выйдем из карантина, то особых оговорок или мероприятий не должно быть. Очень хочется надеяться, что в ближайшее время вернемся к нормальной жизни, возможно, с определенными ограничениями, связанными с передвижением за границу, например, но не внутри государства. При наличии коллективного иммунитета к COVID-19 - этот вопрос будет решен", - сказал Куцый.



Чиновник добавил, что Одесская область станет туристическим центром для всех украинцев, так как авиасообщение с другими странами будет оставаться закрытым.

Напомним, мэр Одессы Геннадий Труханов заявил об окончании карантина.

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