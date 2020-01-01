В Одессе спецназ обезвредил банду вымогателей, похитивших человека

Злоумышленники выкрали жителя Киевской области и требовали огромный выкуп.

В Одессе полицейские задержали группу лиц, которые лишили свободы жителя Киевской области и требовали у него деньги. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

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По информации правоохранителей, двое злоумышленников выманили 37-летнего мужчину на встречу и, угрожая физической расправой, заставили подписать долговую расписку на двести тысяч долларов США. Не получив денег, преступники вывезли свою жертву в заранее обусловленное со своим третьим сообщником место в Одессе, где не только удвоили сумму “долга“, но и добавили к нему движимое и недвижимое имущество потерпевшего.

В течение трех дней подозреваемые силой удерживали мужчину, угрожая убить не только его, но и всех членов семьи. В конце пострадавший сделал несколько операций по пересчету части денег из своего крипто-аккаунта на аккаунт вымогателей. Во время последней попытки завладеть чужими деньгами злоумышленников задержали оперативники управления уголовного розыска ГУНП и Шевченковского отделения полиции Одессы при силовой поддержке батальона полиции особого назначения.

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Задержанные – уроженцы Днепропетровской и Донецкой областей, проживающие в Одессе, в возрасте от 28-ми до 31 лет. Действия всех троих следователи квалифицировали по ч.2 ст.146 Уголовного кодекса Украины как незаконное лишение свободы или похищение человека. Двум из них также сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 189 УК - вымогательство. В качестве меры пресечения суд избрал одному из фигурантов содержания под стражей, а его сообщникам – домашний арест. Досудебное расследование пока продолжается.

Напомним, в среду, 6 мая, полиция Винницкой области после погони задержала банду грабителей, которые в этот же день совершили разбойное нападение на две квартиры и похитили человека. Одним из задержанных оказался полицейский.

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