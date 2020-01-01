В Кривом Роге главврача отстранили за выписку 15 пациентов с COVID-19

Действия медика будет расследовать специальная комиссия.

В Кривом Роге отстранили главного врача больницы №4 за то, что он самовольно выписал 15 пациентов с лабораторно подтвержденным диагнозом "коронавирус". Об этом информирует "Первый Криворожский".

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"Главврач 4 больницы за самовольную выписку 15 пациентов с коронавирусом отстранен от занимаемой должности. Его действия будет расследовать специальная комиссия. Всем выписанным пациентам предложили стационарное лечение в инфекционной больнице. На данный момент одну пациентку уже перевели туда", - рассказал директор Управления охраны здоровья Криворожского горсовета Константин Мурашко.



В медучреждении на самоизоляции находились 21 пациент и 6 сотрудников. Все они были в контакте с пациенткой, у которой ранее диагностировали коронавирус.

Напомним, в Винницкой области наблюдаются признаки второй волны COVID-19.

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