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Еще одному экс-бойцу "Беркута" объявили подозрение в "деле Майдана"

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Бывшего "беркутовца" подозревают в разгоне митинга студентов 30 ноября 2013 года.
Силиовой разгон митинга 30 ноября 2013 года
Силиовой разгон митинга 30 ноября 2013 года
Евромайдан/Facebook

Бывшему сотруднику спецподразделения МВД "Беркут" предъявили подозрение в участии в силовом разгоне активистов Революции Достоинства, которое произошло 30 ноября 2013. Об этом информирует пресс-службе ГБР.

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Экс-беркутовца подозревают в преступлениях по ч.2. 2 ст. 365, ч. 1 ст. 366, ст. 340 УКУ- о превышении служебных полномочий, которое сопровождалось насилием, а также в служебной подделке и совершении незаконного препятствования проведению сборов и митингов по предварительному сговору лиц. 

"Следствием установлено, что 30 ноября 2013 года подозреваемый, превышая свои служебные полномочия, задержал участника мирного собрания на Майдане Независимости. Во время задержания он применял к потерпевшему физическую силу, чем незаконно препятствовал организации и проведению сборов", - сообщили в ведомстве.

Напомним, 17 апреля сотрудники Офиса генпрокурора предъявили подозрение в разгоне митинга 30 ноября еще одному экс-бойцу "Беркута".

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