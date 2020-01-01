Еще одному экс-бойцу "Беркута" объявили подозрение в "деле Майдана"

Бывшего "беркутовца" подозревают в разгоне митинга студентов 30 ноября 2013 года.

Бывшему сотруднику спецподразделения МВД "Беркут" предъявили подозрение в участии в силовом разгоне активистов Революции Достоинства, которое произошло 30 ноября 2013. Об этом информирует пресс-службе ГБР.

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Экс-беркутовца подозревают в преступлениях по ч.2. 2 ст. 365, ч. 1 ст. 366, ст. 340 УКУ- о превышении служебных полномочий, которое сопровождалось насилием, а также в служебной подделке и совершении незаконного препятствования проведению сборов и митингов по предварительному сговору лиц.



"Следствием установлено, что 30 ноября 2013 года подозреваемый, превышая свои служебные полномочия, задержал участника мирного собрания на Майдане Независимости. Во время задержания он применял к потерпевшему физическую силу, чем незаконно препятствовал организации и проведению сборов", - сообщили в ведомстве.



Напомним, 17 апреля сотрудники Офиса генпрокурора предъявили подозрение в разгоне митинга 30 ноября еще одному экс-бойцу "Беркута".

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