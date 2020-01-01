В ЮАР застряли десятки граждан Украины

Посольство Украины в ЮАР не располагает какой-либо информацией о возможности осуществления прямого спецрейса.

Десятки граждан Украины оказались фактически заблокированными в Южно-Африканской республике. Ситуацию с их возвращением на родину пытается решить посольство Украины в ЮАР, сообщает Укринформ во вторник, 12 мая.

"Посольство имеет контакт со всеми гражданами Украины, которые сейчас оказались фактически заблокированными в ЮАР и еще в девяти странах ответственности дипучреждения. В ЮАР сейчас 34 гражданина, которые сообщили, что хотели бы вернуться при наличии такой возможности", – сообщила посол Украины в ЮАР Любовь Абравитова.

Она также отметила, что большинство из этих лиц – члены смешанных семей, которые посещали родственников, то есть у них есть где жить и их ситуация контролируемая.

Абравитова добавила, что дипучреждение совместно с МИД и причастными структурами ищут варианты, но пока нет какой-либо информации о возможности осуществления прямого спецрейса.

Посол отметила, что очень сложная ситуация с одной беременной женщиной, потому что "в настоящее время осуществление ею перелета с несколькими пересадками является откровенно опасным и поэтому мы срочно ищем варианты решения ситуации".

По ее словам, с начала действия ограничительных мер с ЮАР при содействии посольства удалось вернуть в Украину более 100 человек

Ранее Германия эвакуировала из Непала 18 граждан Украины. Они вылетели специальным авиарейсом, организованным правительством Германии, по маршруту Катманду – Доха – Мюнхен. После чего проследовали в Украину через Минск.

Также Польша помогла эвакуировать 12 украинцев из Марокко.

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