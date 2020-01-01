Глава УЗ рассказал, как восстановят работу поездов
На первом этапе восстановят работу 745 пригородных поездов для обеспечения подвоза людей к местам работы в часы "пик".
Восстановление курсирования поездов Укрзализныци пригородного сообщения будет происходить в два этапа, говорится в пресс-центре УЗ во вторник, 12 мая.
"Укрзализныця разработала план мероприятий по восстановлению пригородного сообщения после отмены запрета на регулярные пассажирские перевозки, введенного правительством в связи с распространением COVID-19. Планом предусмотрено две очереди восстановления курсирования пригородных поездов", - цитирует пресс-служба и.о. главы правления Ивана Юрика.
Оборудование и подвижной состав проверят специалисты. Также они проверяют работоспособность касс и платежных терминалов, осуществляют текущие ремонты вокзалов и поездов. Для работников УЗ закупаются средства индивидуальной защиты.
Отмечается, что на первом этапе на пути вернутся 745 пригородных поездов для обеспечения подвоза граждан к местам работы в часы "пик". На втором планируется назначить еще 571 поезд.
По словам Юрика, пригородные перевозки остаются убыточными, поскольку из местных бюджетов не компенсируются поездки льготных категорий пассажиров.
Как писал Корреспондент, Укрзализныця увеличила чистую прибыль почти в 15 раз.
Также сообщалось, что Укрзализныця урезала зарплаты правлению до 47 тысяч гривен.
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