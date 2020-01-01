Глава УЗ рассказал, как восстановят работу поездов

На первом этапе восстановят работу 745 пригородных поездов для обеспечения подвоза людей к местам работы в часы "пик".

Работу поездов УЗ запустят в два этапа Корреспондент.net

Восстановление курсирования поездов Укрзализныци пригородного сообщения будет происходить в два этапа, говорится в пресс-центре УЗ во вторник, 12 мая.

"Укрзализныця разработала план мероприятий по восстановлению пригородного сообщения после отмены запрета на регулярные пассажирские перевозки, введенного правительством в связи с распространением COVID-19. Планом предусмотрено две очереди восстановления курсирования пригородных поездов", - цитирует пресс-служба и.о. главы правления Ивана Юрика.

Оборудование и подвижной состав проверят специалисты. Также они проверяют работоспособность касс и платежных терминалов, осуществляют текущие ремонты вокзалов и поездов. Для работников УЗ закупаются средства индивидуальной защиты.

Отмечается, что на первом этапе на пути вернутся 745 пригородных поездов для обеспечения подвоза граждан к местам работы в часы "пик". На втором планируется назначить еще 571 поезд.

По словам Юрика, пригородные перевозки остаются убыточными, поскольку из местных бюджетов не компенсируются поездки льготных категорий пассажиров.

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