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Чиновников начали увольнять из-за доплат медикам

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Должности лишился уже замглавы Одесской ОГА. Также уволят главу областного центра экстренной медицинской помощи.
Медики до сих пор ждут обещанных доплат
Медики до сих пор ждут обещанных доплат
uc.od.uа
Замгубернатора Одесской области Виталия Свичинский уволен с должности за несвоевременную выплату доплат медикам, работающим с больными коронавирусом, сообщил Укринформу спикер Одесской ОГА Денис Соколов во вторник, 12 мая.
 
 
По его словам, кроме ситуации с выплатами медикам, глава ОГА Максим Куций также был недоволен выполнением Свичинским других служебных поручений.
 
Соколов добавил, что также будет освобожден от должности за несвоевременную выплату доплат медикам и водителям автомобилей "скорой помощи" исполняющий обязанности директора коммунального учреждения Одесский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Владислав Терлецкий.
 
"Он тоже не обеспечил своевременную выплату надбавок медработникам, в частности, бригадам скорой помощи и водителям автомобилей. Соответствующие документы директор центра не подписал, а 7 мая ушел на больничный", - добавил представитель ОГА.
 
Ранее глава Минздрава Максим Степанов заявил, что из-за отсутствия доплат медикам будут увольнять. В ведомстве уверяют, что деньги на доплаты за март в регионы перечислили, а за выплаты отвечают местные власти, которые потратили их не по назначению.
 
При этом за апрель доплаты должна осуществить Нацслужба здоровья. Но для этого медики должны подписать с ней соглашение.
 
 

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Теги: зарплаты, Одесса, медики, врачи, чиновники, Одесская область, увольнение, ОГА, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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