Снег, грибок и антикарантинный протест: фото дня
Подборка самых ярких новостных фотографий и иллюстраций событий сегодняшнего дня, 12 мая 2020 года.
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Корреспондент представляет подборку интересных и запоминающихся фото происшествий 12 мая.
Вашему вниманию представляем кадры, как грибок "съел" товары в закрытых на карантин магазинах Малайзии, а самым старым геймером в мире стала 90-летняя японка.
Восточную Европу засыпало снегом, а в Запорожской области массово гибнут пчелы.
В Днепре возобновил работу общественный транспорт, а в областных центрах прошли митинги предпринимателей.
У новой Tesla Model 3 отвалился руль во время движения, а в Измаиле подожгли автомобиль активиста.
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