Снег, грибок и антикарантинный протест: фото дня

Подборка самых ярких новостных фотографий и иллюстраций событий сегодняшнего дня, 12 мая 2020 года.

Грибок повредил товары в закрытых на карантин магазинах Малайзии facebook.com/Nex001

Корреспондент представляет подборку интересных и запоминающихся фото происшествий 12 мая.

Вашему вниманию представляем кадры, как грибок "съел" товары в закрытых на карантин магазинах Малайзии, а самым старым геймером в мире стала 90-летняя японка.

Восточную Европу засыпало снегом, а в Запорожской области массово гибнут пчелы.

В Днепре возобновил работу общественный транспорт, а в областных центрах прошли митинги предпринимателей.

У новой Tesla Model 3 отвалился руль во время движения, а в Измаиле подожгли автомобиль активиста.

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