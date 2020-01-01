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Снег, грибок и антикарантинный протест: фото дня

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Подборка самых ярких новостных фотографий и иллюстраций событий сегодняшнего дня, 12 мая 2020 года.
Грибок повредил товары в закрытых на карантин магазинах Малайзии
Грибок повредил товары в закрытых на карантин магазинах Малайзии
facebook.com/Nex001
Cмотрите фотогалерею Снег, грибок и антикарантинный протест: фото дня
 
Корреспондент представляет подборку интересных и запоминающихся фото происшествий 12 мая.
 
Вашему вниманию представляем кадры, как грибок "съел" товары в закрытых на карантин магазинах Малайзии, а самым старым геймером в мире стала 90-летняя японка.
 
Восточную Европу засыпало снегом, а в Запорожской области массово гибнут пчелы.
 
В Днепре возобновил работу общественный транспорт, а в областных центрах прошли митинги предпринимателей.
 
У новой Tesla Model 3 отвалился руль во время движения, а в Измаиле подожгли автомобиль активиста.
 
 

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Теги: протесты, фото, снег, Днепр, фоторепортаж, ВСУ, фото дня
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Источник: Корреспондент.net

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