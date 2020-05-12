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Ермак объяснил участие замминистра обороны в ТКГ

Комментариев: 2
Расширение и повышение уровня представительства Украины в ТКГ поможет усовершенствовать режим прекращения огня, считает Андрей Ермак.
У Андрея Ермака большие надежды на следующую видеоконференцию ТКГ
У Андрея Ермака большие надежды на следующую видеоконференцию ТКГ

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с политическими советниками лидеров государств – участников Нормандского формата. Об этом сообщает пресс-служба президента Украины во вторник, 12 мая.

"Стороны уделили особое внимание вопросам безопасности, достижения режима устойчивого и всеобъемлющего прекращения огня и доступа СММ ОБСЕ на неподконтрольные Украине территории Донбасса", – говорится в сообщении.

Также переговорщики обсудили подготовку к предстоящей видеоконференции Трехсторонней контактной группы, где Украина будет иметь существенно расширенное представительство, включая вице-премьер-министра – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова, заместителей министров и народных депутатов – глав профильных комитетов Верховной Рады.

"Считаю, что расширение и повышение уровня представительства в ТКГ поможет усовершенствовать режим прекращения огня. Именно поэтому уже на следующей видеоконференции ТКГ Украина будет представлена заместителем министра обороны", – подчеркнул Ермак.

Напомним, в начале мая Андрей Ермак инициировал повышение уровня представительства Украины на переговорах в Минске. Теперь в них будут участвовать заместители министров и народные депутаты. Состав делегации уже утвердил президент Зеленский. Корреспондент.net разбирался, к чему может привести такая инициатива Киева.

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Теги: Украина, Минобороны, донбасс, Ермак, переговоры в Минске, минские договоренности, новости Донбасса, Андрей Ермак
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Брюква_и_Клюква    12.05.2020, 20:56
Оценка:  +1
Брюква_и_Клюква
Походу, кремлевец Ермак планирует подписать с попочленцами межгосударственный договор
krolikoff_net    12.05.2020, 20:40
Оценка:  +2
krolikoff_net
Когда это признание террористов умиротворяло их ?
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